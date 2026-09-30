Concerto da Filarmônica Estadual de Nuremberg, sob regência de seu diretor musical, o maestro alemão Roland Böer, com a participação do pianista tcheco Lukáš Vondráček.
Programa: “Concerto para Piano número 2 em Fá Maior, opus 102”, de Dmitri Shostakovich; ‘Casamento em Troldhaugen’, de “Peça Lírica, opus 65”, de Edvard Grieg; ‘Iberia’, de “Imagens para Orquestra, L. 122”, de Claude Debussy, e “Mina”, de Sir Edward Elgar.
Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.
Conexão Europa
Quarta, 30 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.
Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
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