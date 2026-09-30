Gravação ao vivo realizada no dia 26 de julho de 2026, no Parque Luitpoldhain, em Nuremberg, Alemanha

Concerto da Filarmônica Estadual de Nuremberg, sob regência de seu diretor musical, o maestro alemão Roland Böer, com a participação do pianista tcheco Lukáš Vondráček.



Programa: “Concerto para Piano número 2 em Fá Maior, opus 102”, de Dmitri Shostakovich; ‘Casamento em Troldhaugen’, de “Peça Lírica, opus 65”, de Edvard Grieg; ‘Iberia’, de “Imagens para Orquestra, L. 122”, de Claude Debussy, e “Mina”, de Sir Edward Elgar.



Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa

Quarta, 30 de Setembro de 2026, às 20h00

Roteiro e Produção: Inez Medaglia.

Apresentação: Hélio Vaccari.

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.



Cultura FM

103,3 MHz

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