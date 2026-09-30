Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Foto: Ludwig Olah / Tat Keng Tey
Foto: Ludwig Olah / Tat Keng Tey Roland Böer e Lukáš Vondráček

Concerto da Filarmônica Estadual de Nuremberg, sob regência de seu diretor musical, o maestro alemão Roland Böer, com a participação do pianista tcheco Lukáš Vondráček.

Programa: “Concerto para Piano número 2 em Fá Maior, opus 102”, de Dmitri Shostakovich; ‘Casamento em Troldhaugen’, de “Peça Lírica, opus 65”, de Edvard Grieg; ‘Iberia’, de “Imagens para Orquestra, L. 122”, de Claude Debussy, e “Mina”, de Sir Edward Elgar.

Essas transmissões são realizadas graças à parceria da Cultura FM com a EBU - União Europeia de Rádio e Televisão.

Conexão Europa
Quarta, 30 de Setembro de 2026, às 20h00
Roteiro e Produção: Inez Medaglia.
Apresentação: Hélio Vaccari.
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt.

Cultura FM
103,3 MHz
App: Cultura Play
www.cultura.fm.com.br