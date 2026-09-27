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PARTE 1:

PARTE 2:

Com o mundo à beira do abismo da Primeira Guerra Mundial, Gustav Holst escreveu a suíte “Os Planetas”, entre 1914 e 1916. Inspirado nas ideias do astrólogo Alan Leo, o compositor explorou a psique humana, tratando cada um dos planetas do sistema solar como um estereótipo comportamental. Passando por Marte, Júpiter e Netuno, nesta edição Emmanuele Baldini compara interpretações para mostrar como diferentes maestros podem transformar o caráter da obra.



A força de “Marte, o Portador da Guerra”, por exemplo, inspirou a linguagem das trilhas sonoras. Seu modelo rítmico tenso e agressivo foi retomado posteriormente por John Williams na “Marcha Imperial” e em outras passagens de “Star Wars”, além de ecoar também na trilha de “Gladiador”, de Hans Zimmer.



Baldini também lembra que, em 1983, o cineasta britânico Ken Russell realizou, para o programa The South Bank Show, um filme experimental de 50 minutos que visualiza, sem palavras, os sete movimentos da suíte de Gustav Holst por meio de imagens de arquivo e criações visuais. Assim, mesmo depois de anos, a obra concebida por Holst continua encontrando novas formas de interpretação.

Repertório:



Gustav Holst

Os Planetas, Op. 32

Orquestra Filarmônica de Londres. Reg.: Adrian Boult

Coro da Ópera Estatal de Viena. Filarmônica de Viena. Reg.: Herbert von Karajan

Orquestra Philharmonia. Reg.: John Eliot Gardiner

Orquestra Filarmônica de Nova York. Reg.: Leonard Bernstein

O Coro Feminino da Orquestra Sinfônica de Montreal. Orquestra Sinfônica de Montreal. Reg.: Charles Dutoi



I vow to thee, my country

Sociedade Coral Real e Orquestra de Concerto da BBC. Reg.: Barry Wordsworth

Contrastes

Domingo, 27 de setembro de 2026, às 14 horas

Reapresentação: Sábado, 03 de outubro de 2026, às 22 horas

Apresentação e roteiro: Emmanuele Baldini

Produção: Bruno Lombizani

Estágio em produção: Lavínia Vilas Bôas

Direção: Julio de Paula

Rádio Cultura FM

FM – 103,3 MHz

www.culturafm.com.br

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