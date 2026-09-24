Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Ouça a primeira hora na íntegra:

Para você que dorme cedo e lamenta perder seu musical preferido de todas as madrugadas por volta da meia-noite, o que foi ao ar na primeira hora do dia está aqui na íntegra. Curta o programa que divertiu milhares de insones na virada cotidiana.

O programa Cultura Jazz, com apresentação de Madeleine Alves, vai ao ar de segunda a domingo, às 23:00 pela Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 e no aplicativo Cultura Play.

Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/radio/
APP – CULTURA PLAY