Ouça a primeira hora na íntegra:

Para você que dorme cedo e lamenta perder seu musical preferido de todas as madrugadas por volta da meia-noite, o que foi ao ar na primeira hora do dia está aqui na íntegra. Curta o programa que divertiu milhares de insones na virada cotidiana.



O programa Cultura Jazz, com apresentação de Madeleine Alves, vai ao ar de segunda a domingo, às 23:00 pela Rádio Cultura FM de São Paulo, 103,3 e no aplicativo Cultura Play.

Rádio Cultura FM

103,3 MHz

https://cultura.uol.com.br/radio/

APP – CULTURA PLAY