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No Cultura Livre, Roberta Martinelli recebe o guitarrista Lúcio Maia.
O artista apresenta o seu novo trabalho, um disco solo lançado em 2026, que dá continuidade ao seu projeto instrumental.
Repertório:
Cogumelo de Vidro
Lucio Maia
Samba esquema noise
Mundo livre S A
Horas Iguais
Lucio Maia
Fetish Motel
Lucio Maia
Sexual Healing
Nação Zumbi
Flutua
Liniker
Qitara
Lucio Maia
Me leve
Arquetipo Rafa
L'amour
Lucio Maia
Corpocontinente
Céu
Rádio Cultura Brasil
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