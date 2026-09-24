Confira o novo programa

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No Cultura Livre, Roberta Martinelli recebe o guitarrista Lúcio Maia.



O artista apresenta o seu novo trabalho, um disco solo lançado em 2026, que dá continuidade ao seu projeto instrumental.

Repertório:



Cogumelo de Vidro

Lucio Maia



Samba esquema noise

Mundo livre S A



Horas Iguais

Lucio Maia



Fetish Motel

Lucio Maia



Sexual Healing

Nação Zumbi



Flutua

Liniker



Qitara

Lucio Maia



Me leve

Arquetipo Rafa



L'amour

Lucio Maia



Corpocontinente

Céu

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

AM – 1.200 kHz

TV digital – Canal 2.5

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