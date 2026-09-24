Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

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Televisão

Rádio

Foto: Divulgação / Site Rolling Stone
Foto: Divulgação / Site Rolling Stone Lucio Maia

Ouça a primeira parte do programa:

Ouça a segunda parte do programa:

No Cultura Livre, Roberta Martinelli recebe o guitarrista Lúcio Maia.

O artista apresenta o seu novo trabalho, um disco solo lançado em 2026, que dá continuidade ao seu projeto instrumental.

Repertório:

Cogumelo de Vidro
Lucio Maia

Samba esquema noise
Mundo livre S A

Horas Iguais
Lucio Maia

Fetish Motel
Lucio Maia

Sexual Healing
Nação Zumbi 

Flutua
Liniker

Qitara
Lucio Maia

Me leve
Arquetipo Rafa

L'amour
Lucio Maia

Corpocontinente
Céu

Rádio Cultura Brasil

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AM – 1.200 kHz
TV digital – Canal 2.5
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