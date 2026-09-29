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Nesta nova edição do Diversas, a jornalista Fabiana Ferraz destaca o novo single da cantora Pitty, intitulado "Sobremesa". A faixa antecipa a chegada de seu sexto álbum de estúdio, "Pitty", previsto para o dia 16 de outubro.
O trabalho é especialmente aguardado por marcar o fim de um hiato de sete anos desde o último disco de inéditas, Matriz (2019), consolidando uma nova fase autoral na carreira da artista baiana.
Além deste lançamento, a seleção musical do programa celebra a pluralidade feminina com nomes como Marina Melo, Tulipa Ruiz, Michelle Abu, Larissa Luz, Letícia Novaes , Rita Lee, Ju Strassacapa, Gal Costa e Josyara.
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