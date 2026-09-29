Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

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Foto: Divulgação
Foto: Divulgação Pitty

Ouça o programa completo:

Nesta nova edição do Diversas, a jornalista Fabiana Ferraz destaca o novo single da cantora Pitty, intitulado "Sobremesa". A faixa antecipa a chegada de seu sexto álbum de estúdio, "Pitty", previsto para o dia 16 de outubro.

O trabalho é especialmente aguardado por marcar o fim de um hiato de sete anos desde o último disco de inéditas, Matriz (2019), consolidando uma nova fase autoral na carreira da artista baiana.

Além deste lançamento, a seleção musical do programa celebra a pluralidade feminina com nomes como Marina Melo, Tulipa Ruiz, Michelle Abu, Larissa Luz, Letícia Novaes , Rita Lee, Ju Strassacapa, Gal Costa e Josyara.

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