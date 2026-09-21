Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

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Televisão

Rádio

Foto: Reprodução / Music Washington
Foto: Reprodução / Music Washington Alexandre Dossin

Ouça o programa completo:

Roberto Szidon foi um virtuose, que teve uma das mais brilhantes carreiras fonográficas de artistas brasileiros do teclado.
Alexandre Dossin foi aluno de Serguei Dorênski no Conservatório Tchaikóvski, em Moscou, e tem forte ligação com a escola russa.
Miguel Proença foi um pianista gaúcho que se dedicou bastante à divulgação da música brasileira.

Neste programa você ouve:
Franz Liszt
Rapsódia Húngara n. 9 “Carnaval em Pest”
Roberto Szidon (piano)

Franz Liszt
Rapsódia Húngara n. 2
Roberto Szidon (piano)

Dmítri Kabalévski
Sonata para piano n. 2
Alexandre Dossin (piano)

Edino Krieger
Sonatina
Miguel Proença (piano)

Edino Krieger
Sonata a quatro mãos
Miguel Proença e Laís de Souza Brasil (piano)

EMPÓRIO MUSICAL
Segunda, 21 de setembro de 2026 às 22h
Reapresentação: sábado, 26 de setembro de 2026 às 15h
Apoio de produção: Marina Bertazzoni
Gravação e montagem: Roberto Rocha
Produção e direção: Ralf Schwarz
Roteiro e apresentação: Irineu Franco Perpétuo

Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/radio/
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