Ouça o programa completo:
Roberto Szidon foi um virtuose, que teve uma das mais brilhantes carreiras fonográficas de artistas brasileiros do teclado.
Alexandre Dossin foi aluno de Serguei Dorênski no Conservatório Tchaikóvski, em Moscou, e tem forte ligação com a escola russa.
Miguel Proença foi um pianista gaúcho que se dedicou bastante à divulgação da música brasileira.
Neste programa você ouve:
Franz Liszt
Rapsódia Húngara n. 9 “Carnaval em Pest”
Roberto Szidon (piano)
Franz Liszt
Rapsódia Húngara n. 2
Roberto Szidon (piano)
Dmítri Kabalévski
Sonata para piano n. 2
Alexandre Dossin (piano)
Edino Krieger
Sonatina
Miguel Proença (piano)
Edino Krieger
Sonata a quatro mãos
Miguel Proença e Laís de Souza Brasil (piano)
EMPÓRIO MUSICAL
Segunda, 21 de setembro de 2026 às 22h
Reapresentação: sábado, 26 de setembro de 2026 às 15h
Apoio de produção: Marina Bertazzoni
Gravação e montagem: Roberto Rocha
Produção e direção: Ralf Schwarz
Roteiro e apresentação: Irineu Franco Perpétuo
Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/radio/
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