Ouça o programa completo:
Você sabia que a Academia Brasileira de Música é presidida por uma mulher? A honra cabe à baiana Ilza Nogueira, que nasceu em Salvador, em 1948, e aperfeiçoou-se nos Estados Unidos e na Alemanha, e compôs uma peça que é uma homenagem ao fundador da Academia, Heitor Villa-Lobos.
Neste programa você ouve:
Esther Scliar
Seis cantos corais: Lua lua lua / Beira mar / O menino ruivo / Tiridum das profecias / Para peneirar / Canto menor com final heroico /
Coral Harmonia
Solange Pinto Mendonça (regente)
Helza Cameu
Cidade Nova
Diálogo ao Luar
José Botelho (clarinete)
Noël Devos (fagote)
Clarisse Leite
Lendas… e nada mais
Cristian Budu (piano)
Clarisse Leite
Impressões de Viena
Cristian Budu (piano)
Ilza Nogueira
Brasil 1959: Uma Seresta para Villa
Rafael Altino (viola)
Ana Lucia Altino (piano)
Lea Freire
Três canções (arranjo de Erika Ribeiro e Francesca Anderegg)
Brincando com Theo
Copenhague
Mamulengo
Francesca Anderegg (violino)
Erika Ribeiro (piano)
Lea Freire
Choro na chuva (arranjo de Erika Ribeiro e Francesca Anderegg)
Francesca Anderegg (violino)
Erika Ribeiro (piano)
EMPÓRIO MUSICAL
Segunda, 28 de setembro de 2026 às 22h
Reapresentação: sábado, 03 de outubro de 2026 às 15h
Apoio de produção: Marina Bertazzoni
Gravação e montagem: Roberto Rocha
Produção e direção: Ralf Schwarz
Roteiro e apresentação: Irineu Franco Perpétuo
Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/radio/
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