Ouça o programa completo:

Você sabia que a Academia Brasileira de Música é presidida por uma mulher? A honra cabe à baiana Ilza Nogueira, que nasceu em Salvador, em 1948, e aperfeiçoou-se nos Estados Unidos e na Alemanha, e compôs uma peça que é uma homenagem ao fundador da Academia, Heitor Villa-Lobos.



Neste programa você ouve:

Esther Scliar

Seis cantos corais: Lua lua lua / Beira mar / O menino ruivo / Tiridum das profecias / Para peneirar / Canto menor com final heroico /

Coral Harmonia

Solange Pinto Mendonça (regente)



Helza Cameu

Cidade Nova

Diálogo ao Luar

José Botelho (clarinete)

Noël Devos (fagote)



Clarisse Leite

Lendas… e nada mais

Cristian Budu (piano)



Clarisse Leite

Impressões de Viena

Cristian Budu (piano)



Ilza Nogueira

Brasil 1959: Uma Seresta para Villa

Rafael Altino (viola)

Ana Lucia Altino (piano)



Lea Freire

Três canções (arranjo de Erika Ribeiro e Francesca Anderegg)

Brincando com Theo

Copenhague

Mamulengo

Francesca Anderegg (violino)

Erika Ribeiro (piano)



Lea Freire

Choro na chuva (arranjo de Erika Ribeiro e Francesca Anderegg)

Francesca Anderegg (violino)

Erika Ribeiro (piano)



EMPÓRIO MUSICAL

Segunda, 28 de setembro de 2026 às 22h

Reapresentação: sábado, 03 de outubro de 2026 às 15h

Apoio de produção: Marina Bertazzoni

Gravação e montagem: Roberto Rocha

Produção e direção: Ralf Schwarz

Roteiro e apresentação: Irineu Franco Perpétuo

Rádio Cultura FM

103,3 MHz

https://cultura.uol.com.br/radio/

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