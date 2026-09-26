Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
São Paulo/SP - Tel: (11) 2182.3000

Televisão

Rádio

Fotos: Reprodução / AMEA, Mezzo e Discogs WebSite
Fotos: Reprodução / AMEA, Mezzo e Discogs WebSite Arif Melikov, Fikret Amirov e Vasif Adigezalov

Ouça o programa completo:

PARTE 1:

PARTE 2: 

Vizinho da Turquia e da Rússia, o Azerbaijão traçou um caminho particular em sua relação com a música europeia. “Foi por meio da Rússia que a música de concerto chegou com muita força a este país”, explica Galindo. Ao mesmo tempo, a tradição musical azerbaijana também passou a integrar a produção de seus compositores. É o caso do Mugam, arte tradicional que combina poesia clássica e melodias transmitidas oralmente há séculos e que foi incorporada à música de concerto.

No terceiro e último episódio da série dedicada a compositores da Rússia e de outros países do Extremo Oriente e da Ásia, João Maurício Galindo apresenta o Azerbaijão a partir da obra de três compositores: Fikret Amirov, Vasif Adigezalov e Arif Melikov.

Repertório:

Alem Kassimov
Mugam
Malik Mansurov (tar)
Elkhân Mansurov (kamanche)

Fikret Amirov
Afshari curdo
Orquestra Filarmônica Russa. Reg.: Dmitry Yablonsky

Vasif Adigezalov
Concerto n. 4 para piano e orquestra
Murad Adigezalzade (piano)
Orquestra Filarmônica Real. Reg.: Dmitry Yablonsky

Arif Melikov
Mehmene Banu – Lenda do Amor
Orquestra Sinfônica da Rádio de Moscou. Reg.: Valery Gergiev

Arif Melikov
Concertino para Flauta e Orquestra de Cordas (2º e 3º mov)
Sefika Kutluer (flauta)
Orquestra dos Virtuosos de Praga. Reg.: Oldrich Vlcek

Encontro com o Maestro
Sábado, 26 de setembro de 2026, às 18 horas
Reapresentação: domingo, 27 de setembro de 2026, às 10 horas
Apresentação e roteiro: João Maurício Galindo
Produção: Julio de Paula
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Rádio Cultura FM
FM – 103,3 MHz
TV digital – Canal 2.5
www.culturafm.com.br
App: CULTURA PLAY