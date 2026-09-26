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PARTE 1:

PARTE 2:

Vizinho da Turquia e da Rússia, o Azerbaijão traçou um caminho particular em sua relação com a música europeia. “Foi por meio da Rússia que a música de concerto chegou com muita força a este país”, explica Galindo. Ao mesmo tempo, a tradição musical azerbaijana também passou a integrar a produção de seus compositores. É o caso do Mugam, arte tradicional que combina poesia clássica e melodias transmitidas oralmente há séculos e que foi incorporada à música de concerto.



No terceiro e último episódio da série dedicada a compositores da Rússia e de outros países do Extremo Oriente e da Ásia, João Maurício Galindo apresenta o Azerbaijão a partir da obra de três compositores: Fikret Amirov, Vasif Adigezalov e Arif Melikov.

Repertório:



Alem Kassimov

Mugam

Malik Mansurov (tar)

Elkhân Mansurov (kamanche)



Fikret Amirov

Afshari curdo

Orquestra Filarmônica Russa. Reg.: Dmitry Yablonsky



Vasif Adigezalov

Concerto n. 4 para piano e orquestra

Murad Adigezalzade (piano)

Orquestra Filarmônica Real. Reg.: Dmitry Yablonsky



Arif Melikov

Mehmene Banu – Lenda do Amor

Orquestra Sinfônica da Rádio de Moscou. Reg.: Valery Gergiev



Arif Melikov

Concertino para Flauta e Orquestra de Cordas (2º e 3º mov)

Sefika Kutluer (flauta)

Orquestra dos Virtuosos de Praga. Reg.: Oldrich Vlcek

Encontro com o Maestro

Sábado, 26 de setembro de 2026, às 18 horas

Reapresentação: domingo, 27 de setembro de 2026, às 10 horas

Apresentação e roteiro: João Maurício Galindo

Produção: Julio de Paula

Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Rádio Cultura FM

FM – 103,3 MHz

TV digital – Canal 2.5

www.culturafm.com.br

App: CULTURA PLAY