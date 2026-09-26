Ouça o programa completo:
PARTE 1:
PARTE 2:
Vizinho da Turquia e da Rússia, o Azerbaijão traçou um caminho particular em sua relação com a música europeia. “Foi por meio da Rússia que a música de concerto chegou com muita força a este país”, explica Galindo. Ao mesmo tempo, a tradição musical azerbaijana também passou a integrar a produção de seus compositores. É o caso do Mugam, arte tradicional que combina poesia clássica e melodias transmitidas oralmente há séculos e que foi incorporada à música de concerto.
No terceiro e último episódio da série dedicada a compositores da Rússia e de outros países do Extremo Oriente e da Ásia, João Maurício Galindo apresenta o Azerbaijão a partir da obra de três compositores: Fikret Amirov, Vasif Adigezalov e Arif Melikov.
Repertório:
Alem Kassimov
Mugam
Malik Mansurov (tar)
Elkhân Mansurov (kamanche)
Fikret Amirov
Afshari curdo
Orquestra Filarmônica Russa. Reg.: Dmitry Yablonsky
Vasif Adigezalov
Concerto n. 4 para piano e orquestra
Murad Adigezalzade (piano)
Orquestra Filarmônica Real. Reg.: Dmitry Yablonsky
Arif Melikov
Mehmene Banu – Lenda do Amor
Orquestra Sinfônica da Rádio de Moscou. Reg.: Valery Gergiev
Arif Melikov
Concertino para Flauta e Orquestra de Cordas (2º e 3º mov)
Sefika Kutluer (flauta)
Orquestra dos Virtuosos de Praga. Reg.: Oldrich Vlcek
Encontro com o Maestro
Sábado, 26 de setembro de 2026, às 18 horas
Reapresentação: domingo, 27 de setembro de 2026, às 10 horas
Apresentação e roteiro: João Maurício Galindo
Produção: Julio de Paula
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas
Rádio Cultura FM
FM – 103,3 MHz
TV digital – Canal 2.5
www.culturafm.com.br
App: CULTURA PLAY
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