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O programa percorre a trajetória musical de um artista que não apenas tocou saxofone, mas que transformou o instrumento em um canal de prece, busca e revolução.
No programa, ainda, depoimentos da cantora norte-americana Dianne Reeves, dos saxofonistas brasileiros Roberto Sion e Leo Gandelman, e do jornalista e crítico musical Carlos Calado feitos exclusivamente para a Rádio Cultura especialmente para essa data.
Repertório:
Thelonious Monk com John Coltrane
Thelonious Monk (piano)
John Coltrane (saxofone tenor)
Wilbur Ware (contrabaixo)
Shadow Wilson (bateria)
"Ruby, My Dear", de Thelonious Monk
(Álbum: Thelonious Monk with John Coltrane, Jazzland Records 1957)
John Coltrane: saxofone tenor
Lee Morgan: trompete
Curtis Fuller: trombone
Kenny Drew: piano
Paul Chambers: contrabaixo
Philly Joe Jones: bateria
"Blue Train", de John Coltrane
(Álbum: Blue Train, 1957)
Miles Davis: trompete
John Coltrane: saxofone tenor
Bill Evans: piano
Paul Chambers: contrabaixo
Jimmy Cobb: bateria
"Blue in Green", de Miles Davis e Bill Evans
(Álbum: Kind of Blue, Columbia, 1959)
John Coltrane: saxofone tenor
Tommy Flanagan: piano
Paul Chambers: contrabaixo
Art Taylor: bateria
"Giant Steps", de John Coltrane
(Álbum: Giant Steps, Atlantic, 1960)
John Coltrane: saxofone soprano
McCoy Tyner: piano
Steve Davis: bass
Elvis Jones: bacteria
"My Favorite Things", de R. Rodgers & O. Hammerstein II
(Álbum: My Favorite Things, Atlantic, 1961)
Duke Ellington & John Coltrane
Duke Ellington: piano
John Coltrane: saxofone tenor
Aaron Bell: contrabaixo
Elvin Jones: bateria
"In a Sentimental Mood", de Irving Mills, Duke Ellington e Manny Kurtz
(Álbum: Duke Ellington meets John Coltrane, 1963)
John Coltrane Quartet
John Coltrane: saxofone tenor
McCoy Tyner: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Elvis Jones: bateria
"Tunji", de John Coltrane
(Álbum: Coltrane, Impulse !, 1962)
John Coltrane & Jonny Hartman
John Coltrane: saxofone tenor
Johnny Hartman: voz
McCoy Tyner: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Elvis Jones: bateria
"My one and only Love", de Guy B. Wood e Robert Mellin
(Álbum: John Coltrane & Jonny Hartman, Impulse, 1963)
John Coltrane Quartet
John Coltrane: saxofone tenor
McCoy Tyner: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Elvis Jones: bateria
"Alabama", de John Coltrane
(Álbum: Live at Birdland, Impulse!, 1964)
John Coltrane Quartet
John Coltrane: saxofone tenor
McCoy Tyner: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Elvis Jones: bacteria
"A Love Supreme, Part I: Acknowledgement”, de John Coltrane
(Álbum: A Love Supreme, Impulse!, 1965)
John Coltrane
John Coltrane: saxofone tenor
McCoy Tyner: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Elvis Jones: bateria
"Welcome", de John Coltrane
(Álbum: Kulu Sé Mama, Impulse!, gravado em 1965)
John Coltrane: saxofone tenor
Alice Coltrane: piano
Jimmy Garrison: contrabaixo
Rashied Ali - bateria
"Offering", de John Coltrane
(Álbum: Expression, lançado postumamente em 1967, Impulse!)
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