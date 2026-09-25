Ouça o programa completo:

Parte 1



Parte 2

Na sexta-feira, dia 25 de setembro, comemora-se os 120 anos de nascimento do compositor e pianista russo Dmitri Shostakovitch, um dos principais artistas da música do século 20. Para celebrar a data, a Cultura FM apresenta o Especial de 1 hora de duração “Shostakovich, o dissidente sutil”. O termo é cunhado em suas próprias memórias, revelando a condição instável em que viveu sob o regime de Stalin, ora celebrado como gênio da melodia, ora acusado de formalista pelos membros do partido comunista soviético. Vivendo no fio da navalha entre a glória e a perseguição, a música de Shostakovich é o reflexo dessa instabilidade interior, uma mistura de ironia com melancolia, expansão com retraimento.



Prolífico na escrita musical, o programa traça um panorama da biografia de Shostakovich, intercalando a audição de movimentos escolhidos de suas obras sinfônicas, concertos e sinfonias, com peças de câmara, balé, ópera e composições para o cinema. No intervalo das músicas, depoimentos de instrumentistas, diretores e críticos selecionados que juntam a qualidade poética de Shostakovich com o contexto político-social de seu tempo. Entre os convidados a dar voz a esse cenário estão o diretor e iluminador de ópera Caetano Vilela; Betina Stegmann, violinista do Quarteto de Cordas de SP; o crítico e jornalista João Marco Coelho; André Mehmari, pianista e compositor; e Leandro Oliveira, pianista, regente e compositor.



No repertório, atrações como: o Allegretto da Sinfonia n.5 e o Allegro da Sinfonia n.10; movimentos escolhidos dos concertos n.1 para violino e n.2 para piano; trechos das óperas “O Nariz” e “Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk”, músicas para balé, cinema, além das famosas Jazz Suítes.

Serviço



Shostakovich, o dissidente sutil –120 anos do compositor russo



Sexta-feira, 25 de setembro de 2026, na Cultura FM

Horário: 16h

Produção e apresentação: Chico Carvalho



Rádio Cultura FM

FM – 103,3 MHz

www.culturafm.com.br



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