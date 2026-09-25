Morreu ontem (24), em São Paulo, aos 96 anos, o maestro Walter Lourenção.



Descendente de italianos, mudou-se para São Paulo em 1938 e, ainda na infância, iniciou seus estudos musicais. Formado em Filosofia pela USP, em 1967, lecionou a disciplina em renomados colégios paulistanos, como o Dante Alighieri.



Em 1964, assumiu o cargo de maestro interino do Teatro Municipal de São Paulo. Ao longo de 27 anos, regeu a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e importantes formações do Rio de Janeiro.



Foi também o criador da orquestra de câmara do MASP, além de reger o Madrigal Musicaviva e o coral juvenil do Liceu Pasteur.



A partir de 1975, integrou o elenco da TV Cultura, onde apresentou e dirigiu programas dedicados à música e à ópera por 11 anos. Em 1983, passou a atuar na Rádio Cultura, tornando-se uma das vozes mais reconhecidas do país ao comentar música clássica e lírica.



Para homenageá-lo, relembramos dois programas de 2019 da emissora: “Supertônica”, com Arrigo Barnabé, e um especial que celebrava os 90 anos do maestro, apresentado por Fábio Malavoglia.

Ouça os programas:



Especial 90 anos

Supertônica