Para celebrar os 100 anos de nascimento do poeta Paulo Bomfim, a Cultura FM relembra no Selo 103 a série “Passeios da Memória”, levada ao ar pela Rádio entre 2013 e 2019.



O projeto apresentava crônicas e poesias sobre São Paulo, cidade em que Paulo Bomfim estreou em 1947 com “Antônio Triste”, obra premiada pela Academia Brasileira de Letras com o Prêmio Olavo Bilac. O escritor ficou conhecido como o “Príncipe dos Poetas Brasileiros”.



Ao longo de mais de 50 anos, ele construiu uma trajetória literária marcada por sonetos, cantigas e poemas que unem memória, mito e identidade.



A poesia de Bomfim percorre as raízes paulistas, os caminhos do bandeirismo, os símbolos da modernidade e a essência da cultura brasileira, sempre em diálogo com as artes plásticas e a música. Obras como “Relógio de Sol”, “Armorial”, “Sonetos da Vida e da Morte”, “Praia de Sonetos” e “Janeiros de Meu São Paulo” consolidaram sua presença na literatura nacional, sendo lidas, estudadas e musicadas por grandes compositores.



Neste dia 30, Paulo Bomfim completaria 100 anos e, para celebrar a data, a Cultura FM apresenta ao longo de sua programação alguns desses programetes escritos pelo poeta.

Acompanhe as crônicas selecionadas pelo Selo 103 abaixo:



Aracy de Almeida

Serenata para Hebe

Bauru

Anita Malfati, Tarsila do Amaral e Clóvis Graciano

Eu e minhas lembranças

Infância de cabelos brancos

O naufrágio dos casarões

Máscaras

Circo mambembe

Meu pé de café

Rádio Cultura FM

FM 103,3 MHz

www.culturafm.com.br

App Cultura Play