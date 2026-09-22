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Nesta semana (terça-feira, dia 22 de setembro), Chico Carvalho comentou no programa Estação Cultura sobre o livro “Audição”, da escritora americana Katie Kitamura, uma publicação da Editora Fósforo. Tudo começa em um restaurante, com um misterioso encontro entre uma atriz consagrada e um jovem chamado Xavier. Sob a névoa de um segredo, a personagem-narradora interage com o rapaz numa mistura de estranhamento e fascínio.
O quadro encerra com “Lorenz and Watson”, obra de Ryuichi Sakamoto, com ele próprio ao piano.
“Audição” é um livro de Katie Kitamura, com tradução de Érika Nogueira Vieira. Uma publicação da Editora Fósforo.
Estação Cultura
De segunda a sexta, das 10h às 12h, na Cultura FM
Produção e reportagem: Cirley Ribeiro
Apresentação: Teca Lima
Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/rad...
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