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Nesta semana (terça-feira, dia 22 de setembro), Chico Carvalho comentou no programa Estação Cultura sobre o livro “Audição”, da escritora americana Katie Kitamura, uma publicação da Editora Fósforo. Tudo começa em um restaurante, com um misterioso encontro entre uma atriz consagrada e um jovem chamado Xavier. Sob a névoa de um segredo, a personagem-narradora interage com o rapaz numa mistura de estranhamento e fascínio.



O quadro encerra com “Lorenz and Watson”, obra de Ryuichi Sakamoto, com ele próprio ao piano.



“Audição” é um livro de Katie Kitamura, com tradução de Érika Nogueira Vieira. Uma publicação da Editora Fósforo.

Estação Cultura

De segunda a sexta, das 10h às 12h, na Cultura FM

Produção e reportagem: Cirley Ribeiro

Apresentação: Teca Lima



Rádio Cultura FM



103,3 MHz

https://cultura.uol.com.br/rad...

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