Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

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Televisão

Rádio

Katie Kitamura. Foto: Paul Wennerholm/TT/Shutterstock

Ouça o Destaque Literário desta semana!

Nesta semana (terça-feira, dia 22 de setembro), Chico Carvalho comentou no programa Estação Cultura sobre o livro “Audição”, da escritora americana Katie Kitamura, uma publicação da Editora Fósforo. Tudo começa em um restaurante, com um misterioso encontro entre uma atriz consagrada e um jovem chamado Xavier. Sob a névoa de um segredo, a personagem-narradora interage com o rapaz numa mistura de estranhamento e fascínio.

O quadro encerra com “Lorenz and Watson”, obra de Ryuichi Sakamoto, com ele próprio ao piano.

“Audição” é um livro de Katie Kitamura, com tradução de Érika Nogueira Vieira. Uma publicação da Editora Fósforo.

Estação Cultura
De segunda a sexta, das 10h às 12h, na Cultura FM
Produção e reportagem: Cirley Ribeiro
Apresentação: Teca Lima

Rádio Cultura FM

103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/rad...
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