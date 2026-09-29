Ouça o Destaque Literário desta semana!

Nesta semana (terça-feira, dia 29 de setembro), Chico Carvalho comentou no programa “Estação Cultura” sobre o livro “O Naufrágio”, de Vincent Delecroix. A pergunta que dá o estalo inicial à trama é: “o que leva alguém a não agir frente à possibilidade de uma catástrofe”? Inspirado na história real de um grupo de imigrantes que se afogou no Canal da Mancha, “O Naufrágio”, de Vincent Delecroix, é um romance singular e devastador sobre a cumplicidade diante da tragédia. Em novembro de 2021, um bote inflável que transportava imigrantes da França para o Reino Unido afundou no Canal da Mancha, resultando na morte de 27 pessoas. Apesar dos inúmeros pedidos de ajuda, autoridades francesas informaram erroneamente às pessoas a bordo que elas estavam em águas britânicas e deveriam contatar o Reino Unido. Quando as embarcações de resgate finalmente chegaram, quase três horas depois, apenas duas delas ainda estavam vivas. Foi o incidente com o maior número de vítimas já registrado no Canal.



O quadro encerra com o Trio para piano e cordas em sol menor. 2º movimento - Scherzo - Intermezzo: Moderato con alegro, peça de Claude Debussy. Interpretação do Trio Florestan.



“O Naufrágio” é um livro de Vincent Delecroix, com tradução de Karina Jannini. Uma publicação da Editora Record.

Estação Cultura

De segunda a sexta, das 10h às 12h, na Cultura FM

Produção e reportagem: Cirley Ribeiro

Apresentação: Teca Lima



Rádio Cultura FM



103,3 MHz

https://cultura.uol.com.br/rad...

APP – CULTURA PLAY

