Fundação Padre Anchieta

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Foto: Francesca Mantovani / KMUW
Foto: Francesca Mantovani / KMUW Vincent Delecroix

Ouça o Destaque Literário desta semana!

Nesta semana (terça-feira, dia 29 de setembro), Chico Carvalho comentou no programa “Estação Cultura” sobre o livro “O Naufrágio”, de Vincent Delecroix. A pergunta que dá o estalo inicial à trama é: “o que leva alguém a não agir frente à possibilidade de uma catástrofe”? Inspirado na história real de um grupo de imigrantes que se afogou no Canal da Mancha, “O Naufrágio”, de Vincent Delecroix, é um romance singular e devastador sobre a cumplicidade diante da tragédia. Em novembro de 2021, um bote inflável que transportava imigrantes da França para o Reino Unido afundou no Canal da Mancha, resultando na morte de 27 pessoas. Apesar dos inúmeros pedidos de ajuda, autoridades francesas informaram erroneamente às pessoas a bordo que elas estavam em águas britânicas e deveriam contatar o Reino Unido. Quando as embarcações de resgate finalmente chegaram, quase três horas depois, apenas duas delas ainda estavam vivas. Foi o incidente com o maior número de vítimas já registrado no Canal.

O quadro encerra com o Trio para piano e cordas em sol menor. 2º movimento - Scherzo - Intermezzo: Moderato con alegro, peça de Claude Debussy. Interpretação do Trio Florestan.

“O Naufrágio” é um livro de Vincent Delecroix, com tradução de Karina Jannini. Uma publicação da Editora Record.

Estação Cultura
De segunda a sexta, das 10h às 12h, na Cultura FM
Produção e reportagem: Cirley Ribeiro
Apresentação: Teca Lima

Rádio Cultura FM

103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/rad...
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