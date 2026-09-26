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PARTE 1:

PARTE 2:

Salvatore Accardo nasceu em Turim, em 26 de setembro de 1941. Estudou violino em Nápoles e realizou seu primeiro recital, aos 13 anos. No programa desta apresentação estavam os "Caprichos" de Paganini.



Quatro anos depois, em 1958, ele venceu o Concurso Paganini, em Gênova. Ao longo de sua carreira, Accardo tornou-se um grande intérprete do compositor italiano, tendo sido o primeiro violinista a gravar a integral de seus concertos para violino, além de ter registrado por duas vezes os famosos 24 "Caprichos para violino solo".



Salvatore Accardo, gravou desde a música barroca até os contemporâneos como Walter Piston e Iannis Xenakis, que dedicaram obras para ele.



O violinista já se apresentou com as principais orquestras do mundo. Entre 1972 e 1977 ele integrou o grupo de câmara italiano I Musici. Nos anos 1990, criou o Quarteto Accardo, também voltado para a música de câmara.



No programa que celebra os 85 anos de Salvatore Accardo, João Carlos Martins destaca o violinista italiano em obras de Paganini, Vivaldi, Mozart, Szymanowski e William Kroll.

Repertório:



Niccolo Pagnini

Concerto nº 1 para violino em ré maior, Op. 6. (1º mov. Rondo Allegro spiritoso - Un poco più preso)

Variações sobre um tema da ópera "La Cenerentola" de Rossini

Salvatore Accardo (violino)

Orquestra Filarmônica de Londres. Charles Dutoit (regente)



Antonio Vivaldi

Concerto nº 2 para violino e cordas em ré menor, RV 244

Salvatore Accardo (violino). I Musici



Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto nº 4 para violino e orquestra em ré maior, K. 218. (2º mov. Andante Cantabile)

Orquestra de Câmara de Praga. Salvatore Accardo (violino e regência)



Karol Szymanowski

Capricho nº 21, dos três Caprichos de Paganini para violino e piano, Op. 40

Salvatore Accardo (violino). Laura Manzini (piano)



William Kroll

Banjo and Fiddle

Salvatore Accardo (violino). Laura Manzini (piano)

João Carlos Martins



Sábado, 26 de setembro de 2026, às 10h.

Reapresentação: Terça-feira, 29 de setembro de 2026, às 22h.

Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Gravação e montagem: Wagner Freitas

Produção e direção: Adriana Braga

Apresentação: Maestro João Carlos Martins

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Rádio Cultura FM

103,3 MHz

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