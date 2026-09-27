Programa aborda processo criativo do artista, que completa 67 anos nesta segunda (28)

Ouça o programa completo:

No Letra & Música desta semana, professor Pasquale Cipro Neto recebe o cantor, compositor, violonista e arranjador paulistano Celso Viáfora, que completa 67 anos nesta segunda-feira (28).



“Eu tenho para mim que todas as canções vêm com a sua história. Para você acertar a letra, você tem que acertar o que a canção tinha pedido. Às vezes, você faz uma coisa que literariamente é linda, daí você vai cantar e não funciona”, disse Viáfora ao comentar a composição de “A vida vi”, música feita em parceria com o filho, Pedro, para homenagem o neto, Davi.



No programa, Viáfora fala sobre seu processo de criação e revela como acontecimentos do cotidiano, o futebol e o cenário social e político já influenciaram seu trabalho.



Repertório:



Celso Viáfora e Vicente Barreto



"A Cara do Brasil"



Arismar do Espírito Santo (baixo elétrico)

Paulo Dáfilin (guitarras e palmas)

Mestre DaLua (triângulo, ganzá e palmas)

Aquiles Reis (MPB-4), Juca Novaes, Vicente Barreto, Sandra Ximenez, Nenê Cintra e Juçara Marçal (coro)

Léa Freire (flautas)

Guello (Luiz Carlos Xavier Coelho Pinto) (vaso, pandeiro, surdo e berimbau)

Theo da Cuíca (surdo)

Celso Viáfora (voz, palmas e violão)

Rafael Alterio e Celso Viáfora



"Dio-Zâmbi"



Rafael Alterio (voz)

Celso Viáfora (voz)

Sizão Machado (baixo acústico)

Webster Santos (violão)

Léa Freire (flauta baixo)

Thiago Costa (acordeon)

Trio Manari (percussão)

Celso Viáfora



"No dia em que quase morri"



Edgar Leite (1º violino)

Daniel Moreira / Cuca (2º violino)

Daniel Pires (viola), Vana Bock (violoncelo)

Celso Viáfora (voz e violão)

Celso Viáfora



"A vida é"



Tiago Costa (piano)

Webster Santos (violão de aço)

Fi Maróstica (contrabaixo acústico)

Thiago Big Rabello (bateria)

Edgar Leite (1º violino)

Daniel Moreira/Cuca (2º violino)

Daniel Pires (viola)

Vana Bock (violoncelo)

Celso Viáfora (voz e violão)

Celso Viáfora



"Que nem a gente"



Celso Viáfora (voz, violão e arranjo)

Sizão Machado (baixo acústico)

Webster Santos (viola)

Léa Freire (flauta)

Thiago Costa (acordeon)

Trio Manari (percussão)

Tati Parra e Tó Brandileone (vocal)

Ivan Lins e Celso Viáfora



"Emoldurada"



Roberto Marques (trombone)

João Carlos Carino, Marco André Oliveira, José Carlos Cardoso, Chris Serqueira, Jurema de Cândia, Xico Pupo, Ari Bispo,

Patrícia da Hora e Vanessa Penna (coro)

Felipe D'Angola (agogô, tamborim, caixa e repique)

Bira Show (pandeiro, tamborim, caixa e repique)

Carlinhos 7 Cordas (violões)

Felipe D'Angola (ganzá)

Márcio Almeida e Mauro Diniz (cavaquinho)

Gordinho (surdo)

Fernando Merlino (teclados)

Jorge Luiz Gomes (bateria)

Beloba (tantã)

Beloba (caixa, repique e tamborim)

Ivan Machado (baixo elétrico)

Pedro Viáfora e Celso Viáfora



"A vida vi"



Vana Bock (violoncelo)

Celso Viáfora (voz e violão)

Pedro Viáfora (voz)

Thiago Costa

Webster Santos

Thiago Rabelo (Big)

Fi Maróstica

Edgar Leite

Daniel Moreira

Daniel Pires

Felipe Roseno

Enrique Menezes

Claudio Faria

Maestro Tiquinho

Letra & Música

Rádio Cultura FM (103,3)

Domingo, 27 de setembro de 2026, às 11h



Rádio Brasil (77,9 MHz)

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026, às 17h



Apresentação: Pasquale Cipro Neto

Produção: Gabriella Paques

Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Trabalhos técnicos: Vagner Freitas

Rádios Cultura

FM – 77,9 MHz

TV aberta – Canal 2.5

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