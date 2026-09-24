Ouça o programa completo:
Nesta semana, a jornalista Laura Greenhalgh recebe os professores Arlene Clemesha e Paulo Casella, ambos da Universidade de São Paulo, para tratar sobre o futuro do povo palestino, vítima de violações de direitos humanitários enquanto os governos de Israel e Estados Unidos promovem um projeto colonial.
O direito internacional e a articulação entre diferentes nações são capazes de mediar conflitos dessa natureza com sucesso? A resposta para essa e outras perguntas você encontra no episódio desta semana.
“Mundo, Vasto Mundo”, com a jornalista Laura Greenhalgh
Quartas, 18h, no Spotify
Quintas, 22h, na Cultura FM
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