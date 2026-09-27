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Parte 1



Parte 2

João Marcos Coelho apresenta a proposta do compositor belga Stéphane Orlando de juntar um trio de jazz contemporâneo e um quarteto de cordas clássico. Assim nasceu "The String Theory Alpha Project", lançado em julho passado pelo selo Home Records Be. No caso, um diálogo entre o Trio Stéphane Mercier e o Edinburgh Quartet, resultando em uma música na qual a composição refinada e a improvisação livre se alimentam mutuamente. “O projeto é uma exploração sonora”, diz o compositor. “Questiona o próprio tecido da nossa realidade: o tempo que para, a luz que se dobra sobre si mesma e um vazio que, longe de ser uma ausência, torna-se o terreno fértil para todas as possibilidades. Por fim, o projeto dissolve a obsessão pela forma, deixando para trás apenas o ‘elo’. É um convite para habitar o espaço entre o mapa e o território, onde a poesia se torna a única força de gravidade capaz de nos manter”. Resumindo: a música pende para a experimentação e o improviso em tempo real, territórios típicos da música contemporânea.



No repertório, “Sliding Layers” e “Temporal Grid”; “Alpha Singularity” e “Event Horizon”; “Mundos Paralelos” e “Secret Intrications”. Stéphane Orlando (compositor), interpretado por Trio Stéphane Mercier e Edinburgh Quartet.

Serviço

Música Contemporânea

Domingo, 27 de Setembro de 2026, às 22h00

Apresentação: João Marcos Coelho

Produção: Chico Carvalho

Montagem e sonoplastia: Roberto Rocha

Assistencia de Produção: Gustavo Bitencourt



Cultura FM

103,3 MHz

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