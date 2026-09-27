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Heinrich Schütz foi um dos mais importantes compositores alemães do século 17 e o primeiro a ser reconhecido fora de sua Alemanha natal. Quase toda a sua produção é voltada para a música sacra. Musicou textos bíblicos e escreveu peças baseadas em corais. Suas primeiras obras exploram toda uma variedade de estilos e gêneros. Os seus “Salmos de Davi”, com vários corais, são marcantes por suas texturas e sonoridades contrastantes, enquanto suas “Canções Sacras” apresentam uma vasta gama de partituras de motetos, indo do polifônico ao concertato.
Você ouve neste programa:
Heinrich Schütz
Canções Sacras, op. 04
O bone, o dulcis, o benigne Jesu / Deus misereatur nostri / Verba mea auribus percipe / Ego dormio / Heu mihi Domine / In te Domine speravi / Dulcissime et benignissime Christe / Sicut Moses serpentem / Spes mea, Christe, Deus / Ad Dominum cum tribularer / Aspice Pater
Conjunto de Música Vocal Magnificat
Philip Cave (regente)
MÚSICA SACRA
Domingo, 27 de setembro de 2026, às 09h, com reapresentação às 21h
Seleção musical, roteiro e apresentação: Ralf Schwarz
Apoio de produção: Marina Bertazzoni
Gravação e montagem: Wagner Freitas
Rádio Cultura FM
103,3 MHz
https://cultura.uol.com.br/radio/
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