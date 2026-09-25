Fundação Padre Anchieta

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Foto: DEA/A Dagli Orti/De Agostini/Getty Images
Foto: DEA/A Dagli Orti/De Agostini/Getty Images Joseph Haydn

Ouça o programa completo:
Parte 

Nesta edição de “O Prazer da Música”, Marcelo Jaffé apresenta duas obras de Joseph Haydn para quarteto de cordas, formação que ocupa um lugar importante na produção do compositor austríaco.

O programa reúne o “Quarteto de cordas em fá maior, opus 17 nº 2” e o “Quarteto de cordas em dó menor, opus 17 nº 4”, interpretados pelo Quarteto Haydn de Londres. As duas obras apresentam a genialidade de Haydn para essa formação que o tornou popular entre os amantes da música de câmara.

O PRAZER DA MÚSICA

No ar: sexta às 22h e sábado às 11h
Gravação e montagem: Roberto Rocha
Apresentação: Marcelo Jaffé
Produção: Viviana Morilla
Apoio de produção: Gustavo Bitencourt