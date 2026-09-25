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Nesta edição de “O Prazer da Música”, Marcelo Jaffé apresenta duas obras de Joseph Haydn para quarteto de cordas, formação que ocupa um lugar importante na produção do compositor austríaco.



O programa reúne o “Quarteto de cordas em fá maior, opus 17 nº 2” e o “Quarteto de cordas em dó menor, opus 17 nº 4”, interpretados pelo Quarteto Haydn de Londres. As duas obras apresentam a genialidade de Haydn para essa formação que o tornou popular entre os amantes da música de câmara.

O PRAZER DA MÚSICA



No ar: sexta às 22h e sábado às 11h

Gravação e montagem: Roberto Rocha

Apresentação: Marcelo Jaffé

Produção: Viviana Morilla

Apoio de produção: Gustavo Bitencourt