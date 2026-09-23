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Parte 1
Parte 2
João Marcos Coelho apresenta peças com a soprano Aigul Akhmetshina, uma estrela em franca ascensão na cena lírica internacional. Já encarnou célebres mulheres fatais como Carmen (Carmen) e Dalila (Samson et Dalila), and outras mais inocentes como Angelina (La Cenerentola) ou Olga (Eugene Onegin). Akhmetshina nasceu em território russo, mas na região turcomana, e está lançando seu segundo álbum para a Decca, com o luxuoso acompanhamento do maestro Antonio Pappano ao piano. O repertório, amplo e diversificado, inclui melodias de Bizet, Ravel, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov, Britten, Weill, Bernstein e Gershwin.
No repertório, “Bésame mucho”, de Consuelo Velázquez; “Je te veux”, de Erik Satie; “Pièce en forme de habanera”, de Ravel; “Adieu de la l’hôtesse árabe”, de Bizet; e “Cuba dentro de un piano”, a primeira das “Cinco Canciones Negras”, do compositor catalão Xavier de Montsalvatge. Seguindo com “Tell me the truth about love”, Conte-me a verdade sobre o amor, de Britten; “The Man I Love”, dos irmãos Gershwin; “Speak Low”, de Kurt Wiell; e duas canções s de Leonard Bernstein: “Lucky to be me”, de “On the Town”, e “Somewhere”, de “West Side Story”.
Aigul Akhmetshina (soprano); Antonio Pappano (piano)
Serviço
O Que Há de Novo
Quarta-feira, 23 de Setembro de 2026, às 22h00
Apresentação: João Marcos Coelho
Produção: Chico Carvalho
Assistência de produção: Gustavo Bitencourt
Montagem e sonoplastia: Roberto Rocha
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