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Parte 1



Parte 2

João Marcos Coelho apresenta o pianista François-Xavier Poizat, 37 anos, e sua paixão por Ravel. Ele declarou ano passado que “Ravel não está entre os compositores mais prolíficos, mas ele afirma seu gênio de modo único na história da música: cada uma de suas obras brilha num estilo diferente e com uma perfeição que a colocaria no lugar mais alto em cada gênero musical”. O pianista franco-suíço aproveitou a efeméride - em 2025 o planeta comemorou os 150 anos de nascimento do autor do “Bolero” -, para realizar um megaprojeto pessoal e artístico arrojado: gravou a integral de toda a sua obra envolvendo o piano – solo, camerístico, concertante e de canções. São seis CDs admiráveis, incluindo os concertos com orquestra com a participação decisiva de uma brasileira, a maestra Simone Menezes, que vem desenvolvendo uma excelente carreira na Europa. Ela rege a Orquestra Philharmonia nos concertos de piano. O ano da efeméride Ravel passou, mas ele encontrou uma maneira criativa de permanecer gravitando em torno do compositor. Está lançando, pela mesma gravadora, Aparté, um novo álbum focado nos “arranjos” de obras de Ravel realizadas pelo próprio compositor ou por terceiros.



No repertório, “Rapsódia Espanhola”, “Five o’clock fox-trot”, de “L’Enfant et les Sortilèges”; “Shéherazade”; e “The Lamp is low”, canção adaptada por Peter DeRose e Bert Shelter, e também a versão para a mesma canção por Laurindo de Almeida (violão).



François-Xavier Poizat e Vyacheslav Gryaznov (pianos); Chiao Yuan e Till Lingenberg (percussão); Marie-Claude Chappuis (mezzo-soprano); Héléna Macherel (flauta).

Serviço

O Que Há de Novo

Quarta-feira, 30 de Setembro de 2026, às 22h00

Apresentação: João Marcos Coelho

Produção: Chico Carvalho

Assistência de produção: Gustavo Bitencourt

Montagem e sonoplastia: Roberto Rocha



Cultura FM

103,3 MHz

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