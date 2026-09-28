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Nesta edição do Pergunte ao Maestro, João Maurício Galindo respondeu às dúvidas dos ouvintes.



O maestro explicou o que caracteriza o estilo conhecido como música clássica ligeira e comentou por que cantores líricos brasileiros podem soar como estrangeiros ao interpretar obras em português.



Galindo também falou sobre as críticas às orquestrações de Chopin, incluindo a versão encomendada pela pianista Marguerite Long ao compositor André Messager para o Concerto para Piano nº 2. Em seguida, identificou a peça para violino e orquestra em que o instrumento parece dar uma gargalhada.



Por fim, o maestro explicou a origem do nome “Nimrod”, associado a uma das variações de Enigma Variations, de Edward Elgar.

Pergunte ao Maestro

De segunda a sábado, às 10 e às 14 horas.

Apoio de produção: Mavi Parras

Gravação e montagem: Fabiano Souza

Produção: Sophia Razel

Apresentação: João Maurício Galindo

Rádio Cultura FM

103,3 MHz

https://cultura.uol.com.br/radio/

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