Ouça o programa completo:

Cristiano Alves iniciou seus estudos musicais aos 7 anos de idade. Clarinetista, é professor da UFRJ. Se apresenta como solista das principais orquestras do Brasil. Com a Orquestra do Estado de Mato Grosso, regida por Leandro de Carvalho, gravou o álbum “Clarinete Concertante”. No repertório tem “Cafezais sem fim” (Wagner Tiso), “Gafieira” (Paulo Aragão) e “Fantasia Concertante I” (Leonardo Bruno).

“Um gosto de Sol” é trabalho da cantora Céu, elaborado nos tempos da pandemia. Produzido por Pupillo, é projeto pessoal no qual regrava clássicos da música brasileira, como a faixa título, composta por Milton Nascimento e Ronaldo Bastos, “Teimosa”, samba da dupla Antônio Carlos e Jocafi e “Chega mais”, de Rita Lee Roberto de Carvalho.

Davi Fonseca é pianista, compositor, arranjador e cantor mineiro. Seu segundo álbum tem o título de “Viseira”, universo que mescla realidade e ficção. Trabalho que se baseia na tradição da literatura oral, notadamente na arte de contar histórias. A maioria das músicas tem assinatura da dupla Davi Fonseca e Lucas Felipe Oliveira, tais como “Sagarana”, “Melô do coach”, “Guimba” e “Presepeira”. O intérprete assina sozinho “A laje do Hermeto” e “Apocalipse à brasileira”. Todas elas você confere nessa edição.



Este programa foi exibido originalmente em 05/10/2024.



Solano Ribeiro e a nova música do Brasil

Sábado, 26 de setembro de 2026, às 8 horas

Apresentação: Solano Ribeiro

Direção: Eduardo Weber

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

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