Ouça o programa completo:
PARTE 1:
PARTE 2:
Dorival Caymmi tinha a genialidade de sintetizar no violão o ritmo e a complexidade da percussão afro-brasileira, os ritmos populares tradicionais da Bahia, entre outras tantas influências como o blues e a música erudita. Com o mesmo operacional, Marcelo Galter, pianista, arranjador e compositor baiano, vem desenvolvendo sua assinatura estética, um processo contínuo de aprendizado da linguagem muito além da música. “Me coloco à disposição da música do lugar onde eu nasci, tudo o que me move e eu gosto, para transpor para o piano, à minha maneira”, ele diz.
Nesta audição “Supertônica”, Marcelo Galter trata de sua longa relação com o universo de Dorival Caymmi, desde sua infância até seu mergulho profundo na pesquisa sonora, que resultou no LP “Marcelo Galter investiga a beleza sem fim de Dorival Caymmi” (Rocinante, 2026). Galter também fala de sua formação e do ambiente musical da Bahia.
Repertório:
Dorival Caymmi (Arr.: Marcelo Galter)
“A jangada voltou só”
“Promessa de Pescador”
“A Lenda do Abaeté”
“365 igrejas”
Marcelo Galter, Ldson Galter e Reinaldo Boaventura
“Promessa”
Marcelo Galter
“Zoada do batucajé”
Marcelo Galter (piano). Ldson Galter (contrabaixo). Reinaldo Boaventura e Luizinho do Jêje (percussão). Mû Mbana (voz)
Supertônica
Domingo, 27 de setembro de 2026, às 20 horas
Apresentação: Arrigo Barnabé
Produção e edição: Julio de Paula
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas
Rádio Cultura FM
FM – 103,3 MHz
TV digital – Canal 2.5
www.culturafm.com.br
App: CULTURA PLAY
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