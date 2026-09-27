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PARTE 1:

PARTE 2:

Dorival Caymmi tinha a genialidade de sintetizar no violão o ritmo e a complexidade da percussão afro-brasileira, os ritmos populares tradicionais da Bahia, entre outras tantas influências como o blues e a música erudita. Com o mesmo operacional, Marcelo Galter, pianista, arranjador e compositor baiano, vem desenvolvendo sua assinatura estética, um processo contínuo de aprendizado da linguagem muito além da música. “Me coloco à disposição da música do lugar onde eu nasci, tudo o que me move e eu gosto, para transpor para o piano, à minha maneira”, ele diz.



Nesta audição “Supertônica”, Marcelo Galter trata de sua longa relação com o universo de Dorival Caymmi, desde sua infância até seu mergulho profundo na pesquisa sonora, que resultou no LP “Marcelo Galter investiga a beleza sem fim de Dorival Caymmi” (Rocinante, 2026). Galter também fala de sua formação e do ambiente musical da Bahia.

Repertório:



Dorival Caymmi (Arr.: Marcelo Galter)

“A jangada voltou só”

“Promessa de Pescador”

“A Lenda do Abaeté”

“365 igrejas”



Marcelo Galter, Ldson Galter e Reinaldo Boaventura

“Promessa”



Marcelo Galter

“Zoada do batucajé”



Marcelo Galter (piano). Ldson Galter (contrabaixo). Reinaldo Boaventura e Luizinho do Jêje (percussão). Mû Mbana (voz)

Supertônica

Domingo, 27 de setembro de 2026, às 20 horas

Apresentação: Arrigo Barnabé

Produção e edição: Julio de Paula

Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Rádio Cultura FM

FM – 103,3 MHz

TV digital – Canal 2.5

www.culturafm.com.br

App: CULTURA PLAY