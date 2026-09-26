Ouça o programa completo:
PARTE 1:
PARTE 2:
Neste Toque de Cordas, Giovanni Paisiello, compositor italiano que viveu entre 1740 e 1816. A maior parte de sua obra é composta por óperas e música sacra em estilo clássico, com influências de Mozart e Rossini.
No programa, a audição de um de seus trabalhos instrumentais: o Concerto para bandolim em dó maior interpretado pelo grupo Artemandoline.
Repertório:
Giovanni Paisiello
Concerto para bandolim em dó maior
Artemandoline
Isaac Albéniz
Córdoba
David Russel (violão)
Gabriel Fauré
Uma donzela em sua torre op.110
Elinor Bennett (harpa)
Elodie Buony
Concerto para violão "Nodus"
Elodie Buony (violão). Orquestra das Beiras. Reg.: Renata Oliveira
Toque de Cordas
Sábado, 26 de setembro de 2026, às 08 horas
Apresentação: Fernando Uzeda
Produção: Bruno Lombizani
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas
Gravação e montagem: Marcelo Nascimento
Rádio Cultura FM
FM – 103,3 MHz
www.culturafm.com.br
App: CULTURA PLAY
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