Ouça o programa completo:



PARTE 1:

PARTE 2:

Neste Toque de Cordas, Giovanni Paisiello, compositor italiano que viveu entre 1740 e 1816. A maior parte de sua obra é composta por óperas e música sacra em estilo clássico, com influências de Mozart e Rossini.

No programa, a audição de um de seus trabalhos instrumentais: o Concerto para bandolim em dó maior interpretado pelo grupo Artemandoline.

Repertório:



Giovanni Paisiello

Concerto para bandolim em dó maior

Artemandoline



Isaac Albéniz

Córdoba

David Russel (violão)



Gabriel Fauré

Uma donzela em sua torre op.110

Elinor Bennett (harpa)



Elodie Buony

Concerto para violão "Nodus"

Elodie Buony (violão). Orquestra das Beiras. Reg.: Renata Oliveira

Toque de Cordas

Sábado, 26 de setembro de 2026, às 08 horas

Apresentação: Fernando Uzeda

Produção: Bruno Lombizani

Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas

Gravação e montagem: Marcelo Nascimento

Rádio Cultura FM



FM – 103,3 MHz

www.culturafm.com.br

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