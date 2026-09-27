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PARTE 1:
PARTE 2:
Neste Toque de Cordas, destaque para Sérgio Barboza e sua obra “Retratos brasileiros”. Barbosa é formado em composição pelo Conservatório Tchaikovsky de Kiev, Ucrânia, e fez mestrado em composição para educação musical na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001.
Seus dois concertos para violão e orquestra: “O Mundo é grande” e “Retratos Brasileiros”, gravados em 2007 por Turíbio Santos, foram indicados ao Grammy Latino em 2008 na categoria “melhor álbum de música clássica”. Turíbio Santos é acompanhado peça Orquestra Sinfônica Rio, regida por Silvio Barbato.
Repertório:
Enriquéz de Valderrábano / Luis Venegas de Henestrosa
Diferencias sobre Condes Claros
Andrew Lawrence King (harpa). The Harp Consort
Paul Ben-Haim
Três canções sem palavras: n°1 Arioso, n°2 Balada, n°3 Melodia Sephardic
Quarteto de bandolins Kerman
Sérgio Barboza
Retratos brasileiros
Turíbio Santos (violão). Orquestra Sinfônica Rio. Reg.: Silvio Barbato
Marcos Kaiser
Margarida
Marcos Kaiser (violão)
Toque de Cordas
Domingo, 27 de setembro de 2026, às 08 horas
Apresentação: Fernando Uzeda
Produção: Bruno Lombizani
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas
Gravação e montagem: Marcelo Nascimento
Rádio Cultura FM
FM – 103,3 MHz
www.culturafm.com.br
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