Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

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Televisão

Rádio

Foto: Reprodução / MUCIH
Foto: Reprodução / MUCIH Turíbio Santos

Ouça o programa completo:

PARTE 1:

PARTE 2:

Neste Toque de Cordas, destaque para Sérgio Barboza e sua obra “Retratos brasileiros”. Barbosa é formado em composição pelo Conservatório Tchaikovsky de Kiev, Ucrânia, e fez mestrado em composição para educação musical na Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2001.

Seus dois concertos para violão e orquestra: “O Mundo é grande” e “Retratos Brasileiros”, gravados em 2007 por Turíbio Santos, foram indicados ao Grammy Latino em 2008 na categoria “melhor álbum de música clássica”. Turíbio Santos é acompanhado peça Orquestra Sinfônica Rio, regida por Silvio Barbato.

Repertório:

Enriquéz de Valderrábano / Luis Venegas de Henestrosa
Diferencias sobre Condes Claros
Andrew Lawrence King (harpa). The Harp Consort

Paul Ben-Haim
Três canções sem palavras: n°1 Arioso, n°2 Balada, n°3 Melodia Sephardic
Quarteto de bandolins Kerman

Sérgio Barboza
Retratos brasileiros
Turíbio Santos (violão). Orquestra Sinfônica Rio. Reg.: Silvio Barbato

Marcos Kaiser
Margarida
Marcos Kaiser (violão)

Toque de Cordas
Domingo, 27 de setembro de 2026, às 08 horas
Apresentação: Fernando Uzeda
Produção: Bruno Lombizani
Apoio de produção: Lavínia Vilas Bôas
Gravação e montagem: Marcelo Nascimento

Rádio Cultura FM

FM – 103,3 MHz
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