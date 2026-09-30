Ouça a primeira parte do programa:



O programa desta semana percorre diferentes momentos da história do samba, reunindo gravações que vão dos anos 1960 aos anos 2000 e aproximando intérpretes de diferentes gerações. A seleção passa por nomes fundamentais do gênero e por canções que se tornaram referências do repertório brasileiro.



Entre os destaques estão “Se Acaso Você Chegasse”, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, na interpretação de Elza Soares; “Deixa”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, com Cyro Monteiro; e “Casa de Bamba”, de Martinho da Vila, na voz do próprio compositor.



A seleção também traz “Coração Leviano”, de Paulinho da Viola; “O Mar Serenou”, de Candeia, com Clara Nunes; e “Diz Que Fui Por Aí”, de Zé Keti e Hortênsio Rocha, interpretada por Nara Leão. Jorge Ben Jor aparece em duas faixas de “Samba Esquema Novo”, enquanto Elis Regina interpreta “João Valentão”, de Dorival Caymmi, e “Resolução”, de Edu Lobo e Luiz Freire.



O repertório inclui ainda “Sonho Meu”, de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, em uma gravação coletiva; “A História do Samba”, com Joyce Moreno; “A Ordem é Samba”, de Jackson do Pandeiro e Severino Araújo; e “Só Danço Samba”, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, na interpretação de Stan Getz e Luiz Bonfá.

Repertório



Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins

Se acaso você chegasse

Elza Soares



Vinicius de Moraes e Baden Powell

Deixa

Cyro Monteiro



Martinho da Vila

Casa de bamba

Martinho da Vila



Paulinho da Viola

Coração leviano

Paulinho da Viola



Jorge Ben Jor

Cadê Tereza

Os Originais do Samba



Candeia

O mar serenou

Clara Nunes



Zé Keti e Hortênsio Rocha

Diz que fui por aí

Nara Leão



Jorge Ben Jor

Vendedor de bananas

Os Incríveis



Jorge Ben Jor

Por causa de você, menina

Jorge Ben Jor



Jorge Ben Jor

Uala ualalá

Jorge Ben Jor



Dorival Caymmi

João valentão

Elis Regina



Luiz Freire e Edu Lobo

Resolução

Elis Regina



Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho

Sonho meu

Dona Ivone Lara, Caetano Veloso, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Bruno Castro, Grupo Fundo de Quintal, Zélia Duncan, Xande de Pilares, Elba Ramalho, Reinaldo, Lu Carvalho, Arlindo Cruz, Áurea Martins, Maria Bethânia, Luiza Dionizio, Vanessa da Mata, Criolo, Hamilton de Holanda, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho, Wilson das Neves, Leci Brandão, Adriana Calcanhotto, Mariene de Castro e Carminho



Geraldo Figueiredo

A História do samba

Joyce Moreno



Jackson do Pandeiro e Severino Araújo

A ordem é samba

Jackson do Pandeiro



Tom Jobim e Vinicius de Moraes

Só danço samba

Stan Getz e Luiz Bonfá



Zé Keti

A voz do morro

Zé Keti

Contraponto

Quarta-feira, 30 de setembro, às 17 horas.

Reapresentação: sábado, 03 de outubro, às 11 horas.

Apoio de produção: Mavi Parras

Gravação e montagem: Wagner Freitas

Produção: Sophia Razel

Apresentação: João Marcello Bôscoli

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

www.culturabrasil.com.br