Seleção reúne clássicos do samba e interpretações que atravessam diferentes décadas

Ouça a primeira parte do programa:



Ouça a segunda parte do programa:



O programa desta semana reúne diferentes vertentes do samba e da música popular brasileira, e mostram diferentes formas de interpretar e recriar o gênero.

Entre os destaques estão “Se acaso você chegasse”, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, na interpretação de Elza Soares; “Deixa”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, com Cyro Monteiro; e “Casa de bamba”, de Martinho da Vila, na voz do próprio compositor. O repertório traz ainda “Coração leviano”, de Paulinho da Viola; “Cadê Tereza”, de Jorge Ben Jor, com Os Originais do Samba; e “O mar serenou”, de Candeia, na interpretação de Clara Nunes.

A seleção também passa por “Diz que fui por aí”, de Zé Keti e Hortênsio Rocha, com Nara Leão; “Por causa de você, menina” e “Uala ualalá”, de Jorge Ben Jor; “João Valentão”, de Dorival Caymmi, com Elis Regina; e “Resolução”, de Luiz Freire e Edu Lobo, também na voz de Elis.

O repertório reúne ainda obras de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Geraldo Figueiredo, Jackson do Pandeiro e Severino Araújo, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Zé Keti, entre outros compositores.



Repertório:

Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins

Se acaso você chegasse

Elza Soares

Vinicius de Moraes e Baden Powell

Deixa

Cyro Monteiro

Martinho da Vila

Casa de bamba

Martinho da Vila

Paulinho da Viola

Coração leviano

Paulinho da Viola

Jorge Ben Jor

Cadê Tereza

Os Originais do Samba

Candeia

O mar serenou

Clara Nunes

Zé Keti e Hortênsio Rocha

Diz que fui por aí

Nara Leão

Jorge Ben Jor

Vendedor de bananas

Os Incríveis

Jorge Ben Jor

Por causa de você, menina

Jorge Ben Jor

Jorge Ben Jor

Uala ualalá

Jorge Ben Jor

Dorival Caymmi

João Valentão

Elis Regina

Luiz Freire e Edu Lobo

Resolução

Elis Regina

Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho

Sonho meu

Dona Ivone Lara, Caetano Veloso, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Bruno Castro, Grupo Fundo de Quintal, Zélia Duncan, Xande de Pilares, Elba Ramalho, Reinaldo, Lu Carvalho, Arlindo Cruz, Áurea Martins, Maria Bethânia, Luiza Dionizio, Vanessa da Mata, Criolo, Hamilton de Holanda, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho, Wilson das Neves, Leci Brandão, Adriana Calcanhotto, Mariene de Castro e Carminho

Geraldo Figueiredo

A história do samba

Joyce Moreno

Jackson do Pandeiro e Severino Araújo

A ordem é samba

Jackson do Pandeiro

Tom Jobim e Vinicius de Moraes

Só danço samba

Stan Getz e Luiz Bonfá

Zé Keti

A voz do morro

Zé Keti



Contraponto

Quarta-feira, 23 de setembro, às 17 horas.

Reapresentação: sábado, 26 de setembro, às 11 horas.

Apoio de produção: Mavi Parras

Gravação e montagem: Wagner Freitas

Produção: Sophia Razel

Apresentação: João Marcello Bôscoli

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

www.culturabrasil.com.br