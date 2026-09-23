Ouça a primeira parte do programa:
Ouça a segunda parte do programa:
O programa desta semana reúne diferentes vertentes do samba e da música popular brasileira, e mostram diferentes formas de interpretar e recriar o gênero.
Entre os destaques estão “Se acaso você chegasse”, de Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins, na interpretação de Elza Soares; “Deixa”, de Vinicius de Moraes e Baden Powell, com Cyro Monteiro; e “Casa de bamba”, de Martinho da Vila, na voz do próprio compositor. O repertório traz ainda “Coração leviano”, de Paulinho da Viola; “Cadê Tereza”, de Jorge Ben Jor, com Os Originais do Samba; e “O mar serenou”, de Candeia, na interpretação de Clara Nunes.
A seleção também passa por “Diz que fui por aí”, de Zé Keti e Hortênsio Rocha, com Nara Leão; “Por causa de você, menina” e “Uala ualalá”, de Jorge Ben Jor; “João Valentão”, de Dorival Caymmi, com Elis Regina; e “Resolução”, de Luiz Freire e Edu Lobo, também na voz de Elis.
O repertório reúne ainda obras de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho, Geraldo Figueiredo, Jackson do Pandeiro e Severino Araújo, Tom Jobim e Vinicius de Moraes, Zé Keti, entre outros compositores.
Repertório:
Lupicínio Rodrigues e Felisberto Martins
Se acaso você chegasse
Elza Soares
Vinicius de Moraes e Baden Powell
Deixa
Cyro Monteiro
Martinho da Vila
Casa de bamba
Martinho da Vila
Paulinho da Viola
Coração leviano
Paulinho da Viola
Jorge Ben Jor
Cadê Tereza
Os Originais do Samba
Candeia
O mar serenou
Clara Nunes
Zé Keti e Hortênsio Rocha
Diz que fui por aí
Nara Leão
Jorge Ben Jor
Vendedor de bananas
Os Incríveis
Jorge Ben Jor
Por causa de você, menina
Jorge Ben Jor
Jorge Ben Jor
Uala ualalá
Jorge Ben Jor
Dorival Caymmi
João Valentão
Elis Regina
Luiz Freire e Edu Lobo
Resolução
Elis Regina
Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho
Sonho meu
Dona Ivone Lara, Caetano Veloso, Martinho da Vila, Diogo Nogueira, Bruno Castro, Grupo Fundo de Quintal, Zélia Duncan, Xande de Pilares, Elba Ramalho, Reinaldo, Lu Carvalho, Arlindo Cruz, Áurea Martins, Maria Bethânia, Luiza Dionizio, Vanessa da Mata, Criolo, Hamilton de Holanda, Teresa Cristina, Zeca Pagodinho, Wilson das Neves, Leci Brandão, Adriana Calcanhotto, Mariene de Castro e Carminho
Geraldo Figueiredo
A história do samba
Joyce Moreno
Jackson do Pandeiro e Severino Araújo
A ordem é samba
Jackson do Pandeiro
Tom Jobim e Vinicius de Moraes
Só danço samba
Stan Getz e Luiz Bonfá
Zé Keti
A voz do morro
Zé Keti
Contraponto
Quarta-feira, 23 de setembro, às 17 horas.
Reapresentação: sábado, 26 de setembro, às 11 horas.
Apoio de produção: Mavi Parras
Gravação e montagem: Wagner Freitas
Produção: Sophia Razel
Apresentação: João Marcello Bôscoli
Rádio Cultura Brasil
FM – 77,9 MHz
www.culturabrasil.com.br
REDES SOCIAIS