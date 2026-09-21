Fundação Padre Anchieta

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João Maurício Galindo

Ouça o programa completo:

Nesta edição do Pergunte ao Maestro, João Maurício Galindo respondeu às dúvidas dos ouvintes.

Ele apresentou o compositor russo Sergey Lyapunov e comentou o que caracteriza a música de Eduard Elgar como tipicamente britânica.

O maestro explicou ainda como surgiu o ritmo do cancan, associado às obras de Jacques Offenbach, e falou sobre a origem do nome. Também contou o que pode acontecer quando imprevistos surgem durante um concerto, como problemas com partituras ou instrumentos.

Por fim, Galindo explicou quem eram as valquírias na obra de Richard Wagner e apresentou os nomes de algumas dessas personagens da mitologia nórdica.

Pergunte ao Maestro
De segunda a sábado, às 10 e às 14 horas.
Apoio de produção: Mavi Parras
Gravação e montagem: Fabiano Souza
Produção: Sophia Razel
Apresentação: João Maurício Galindo

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