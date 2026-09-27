O libreto de “Romeu e Julieta” é de Jules Barbier e Michel Carré, baseado na peça de Shakespeare. Poeta, dramaturgo, ator, William Shakespeare é considerado o maior escritor do idioma inglês e talvez o maior escritor de todas as línguas para o teatro. Ele foi batizado em 26 de abril de 1564 e morreu em 23 de abril de 1616.



Suas peças foram traduzidas para todas as principais línguas e são executadas com mais frequencia do que as de qualquer outro dramaturgo. A ópera “Romeu e Julieta” foi encomendada a Gounod pelo Teatro Lírico de Paris, devido ao grande sucesso de “Fausto”, ópera anterior do compositor que chegou a ser apresentada mais de 300 vezes entre 1859 e 1868.



A ópera estreou com sucesso em 27 de abril de 1867, no Teatro Lírico de Paris. Em 1873 “Romeu e Julieta” entrou para o repertório do Opéra-Comique e em 1888 foi apresentada pela primeira vez no Opéra de Paris. No Brasil, a estreia aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro em 1935, com Bidu Sayão e Beniamino Gigli e, em São Paulo, a ópera só foi apresentada em junho de 2004, no Teatro Municipal.



A gravação que vamos ouvir foi realizada em Munique e traz o tenor Placido Domingo no papel de Romeu; a soprano Ruth Ann Swenson, como Julieta; a mezzo-soprano Sarah Walker, como Gertrude; o tenor Paul Charles Clarke, como Tebaldo; o barítono Kurt Ollmann, como Mercutio e o baixo Alastair Miles no papel de Frei Lourenço. O Coro da Rádio Bávara e a Orquestra da Rádio de Munique estão sob a regência de Leonard Slatkin.



Teatro de Ópera

Domingo, 27 de Setembro de 2026, às 15h00

Produção: Chico Carvalho

Montagem e sonoplastia: Roberto Rocha

Assistência de produção: Gustavo Bitencourt



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