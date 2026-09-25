No Vozes do Brasil dessa semana você vai ouvir uma conversa longa e cheia de assunto de Patricia Palumbo com Zélia Duncan.

Ouça a primeira parte do programa:

Ouça a segunda parte do programa:

Zélia está lançando seu novo trabalho, o disco e o show "Agudo Grave", e celebra mais de quatro décadas de carreira. Por todo esse tempo o Vozes do Brasil acompanhou sua trajetória. Nessa edição tocamos as músicas novas, parcerias com Lenine, Alberto Continentino, Lucina e Maria Beraldo que também assina a direção do show e a produção musical do disco.



Uma surpresa nos palcos foi Zélia interpretar Joni Mitchell e para a alegria de nossos ouvintes ela dá uma canjnha exclusiva da canção nesse Vozes do Brasil. Imperdível!



Vozes do Brasil

Sexta-Feira, 25 de setembro, às 17 horas.

Apoio de produção: Mavi Parras

Gravação e montagem: Altair Borges

Produção: Patrícia Palumbo

Apresentação: Patrícia Palumbo

Rádio Cultura Brasil

FM – 77,9 MHz

AM – 1.200 kHz

TV digital – Canal 2.5

www.culturabrasil.com.br

App: CULTURA PLAY