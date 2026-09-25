Fundação Padre Anchieta

Custeada por dotações orçamentárias legalmente estabelecidas e recursos próprios obtidos junto à iniciativa privada, a Fundação Padre Anchieta mantém uma emissora de televisão de sinal aberto, a TV Cultura; uma emissora de TV a cabo por assinatura, a TV Rá-Tim-Bum; e duas emissoras de rádio: a Cultura AM e a Cultura FM.

CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVAS

Rua Cenno Sbrighi, 378 - Caixa Postal 66.028 CEP 05036-900
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Televisão

Rádio

Foto: Ana Branco
Foto: Ana Branco Zélia Duncan

Ouça a primeira parte do programa:

Ouça a segunda parte do programa:

Zélia está lançando seu novo trabalho, o disco e o show "Agudo Grave", e celebra mais de quatro décadas de carreira. Por todo esse tempo o Vozes do Brasil acompanhou sua trajetória. Nessa edição tocamos as músicas novas, parcerias com Lenine, Alberto Continentino, Lucina e Maria Beraldo que também assina a direção do show e a produção musical do disco.

Uma surpresa nos palcos foi Zélia interpretar Joni Mitchell e para a alegria de nossos ouvintes ela dá uma canjnha exclusiva da canção nesse Vozes do Brasil. Imperdível!

Vozes do Brasil
Sexta-Feira, 25 de setembro, às 17 horas.
Apoio de produção: Mavi Parras
Gravação e montagem: Altair Borges
Produção: Patrícia Palumbo
Apresentação: Patrícia Palumbo

Rádio Cultura Brasil
FM – 77,9 MHz
AM – 1.200 kHz
TV digital – Canal 2.5
www.culturabrasil.com.br
App: CULTURA PLAY