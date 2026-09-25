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Zélia está lançando seu novo trabalho, o disco e o show "Agudo Grave", e celebra mais de quatro décadas de carreira. Por todo esse tempo o Vozes do Brasil acompanhou sua trajetória. Nessa edição tocamos as músicas novas, parcerias com Lenine, Alberto Continentino, Lucina e Maria Beraldo que também assina a direção do show e a produção musical do disco.
Uma surpresa nos palcos foi Zélia interpretar Joni Mitchell e para a alegria de nossos ouvintes ela dá uma canjnha exclusiva da canção nesse Vozes do Brasil. Imperdível!
Vozes do Brasil
Sexta-Feira, 25 de setembro, às 17 horas.
Apoio de produção: Mavi Parras
Gravação e montagem: Altair Borges
Produção: Patrícia Palumbo
Apresentação: Patrícia Palumbo
Rádio Cultura Brasil
FM – 77,9 MHz
AM – 1.200 kHz
TV digital – Canal 2.5
www.culturabrasil.com.br
App: CULTURA PLAY
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